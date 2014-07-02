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Fütûhât-ı Ramazan-1: Orucun Benzersizliği: Kendi’nden Geçerek Kendi’ne Gelmek Oruç, diğer ibadetlerd...
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Terziler insanların hep ölçüsünü alırlar ama bazı terziler de var ki öğütleri ile insanlara ölçü ver...
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KİM SUÇLU? Pek çok insan soruyor; “Allah neden insanlar arasındaki savaşlara karışmıyor? Mesela; Gaz...
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Dil bir milletin hafızasını, imanını, irfanını kültürünü ifade eden geçmiş ile gelecek arasında köp...
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2010 yılının 17 Aralık tarihinde Muhammed Buazizi isminde bir seyyar satıcının kendini ateşe vererek...
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10 Nisan 2014
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12 Mart 2014
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10 Ekim 2013
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12 Eylül 2013
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07 Eylül 2013
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20 Temmuz 2013
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16 Eylül 2013
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24 Temmuz 2013
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24 Temmuz 2013
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22 Temmuz 2013
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